Corumbá registra 201 mortes por covid-19, segundo boletim municipal

Divulgação/ Prefeitura de Corumbá Dos 17 leitos de UTI-Covid na Santa Casa, 12 estão ocupados e dez pacientes fazem uso de ventilação mecânica

A Secretaria de Saúde de Corumbá divulgou boletim epidemiológico, nesta terça-feira, (05) informando que o Município já passou de 200 óbitos em consequência da covid-19.

O levantamento da Saúde Estadual informou ainda na manhã desta terça, três mortes, de idosos de 64,79 e 82 anos, somando 198 óbitos desde o início da pandemia.

Conforme o boletim municipal foram confirmadas ainda, as mortes de um homem de 66 anos, paciente oncológico, que faleceu dia 03 de janeiro; uma mulher, de 45 anos, hipertensa, que morreu nesta segunda-feira, (04) e um idoso de 93 anos, sem comorbidade relatada e que veio a óbito no último dia 03. Com as novas notificações, subiu para 201 o número de vidas perdidas para a covid-19 no município.

Ainda segundo os dados também, a cidade tem 6.782 casos de coronavírus; destes, 6.299 se recuperaram e 344 estão em isolamento domiciliar.

Já com relação às internações, dos 17 leitos de UTI-Covid na Santa Casa, doze estão ocupados e dez pacientes fazem uso de ventilação mecânica. No SB2 e SB3, para casos moderados e suspeitos da doença, dos 40 leitos clínicos, 32 estão ocupados.