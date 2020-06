“Corrida digital” prova que é possível e incentiva atletas

Assessoria ..

Nem a pandemia foi capaz de paralisar as competições, neste caso a inovadora e até etão inédita, Corrida Digital, realizada pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), prêmio atletas nesta sexta (5). Atletas que sozinhos completaram o circuito, respeitaram as normas impostas pela Saúde e finalizaram a nova competição.

Realizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, o evento, feito em parceria com a Rede MS Integração de Rádio e Televisão, chega ao seu quinto dia teve nesta sexta-feira (05) o percurso aberto aos corredores até domingo (07.06).

“Tivemos muitos eventos cancelados por conta deste momento difícil pelo qual todos estamos passando, mas o esporte não pode estagnar. Com isso, lançamos a Corrida Digital, com este formato moderno, inovador e com atenção sistemática às recomendações de saúde no período de isolamento. É um ponto de partida para a retomada segura das competições esportivas no Estado”, afirmou o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, foi um dos participantes da Corrida na manhã desta sexta-feira (05) e enfatizou a capacidade de inovação da Fundesporte em promover uma competição esportiva durante o período de disseminação do novo coronavírus.

A Corrida Digital é uma adaptação no circuito Rota das Estações 2020, modificado para prevenir o contágio da Covid-19. O trajeto de cinco quilômetros é único para homens e mulheres. O tempo de cada competidor é registrado de forma automatizada por meio de um chip de cronometragem, que definirá os ganhadores.

Os resultados parciais de cada dia ficam disponíveis aos participantes, sempre à meia-noite, no site oficial da Rota das Estações. Ao fim, serão premiados os três primeiros colocados, no masculino e feminino, com medalha, troféus, certificado digital e premiação em dinheiro.