Convênio entre Agehab e prefeitura garante mais casas para a população

Divulgação/Portal MS Assinatura aconteceu na última segunda-feira

Por meio de uma parceria entre a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) com a Prefeitura Municipal de Alcinópolis, será realizada a construção de 25 unidades. O convênio foi assinado na tarde desta segunda-feira (4) pela diretora-presidente da agência, Maria do Carmo Avesani Lopez, e pelo prefeito Dalmy Crisóstomo Nascimento. O ato contou com a participação do deputado federal Beto Pereira. As casas serão construídas no âmbito do programa municipal “Construindo Sonhos”.

O valor do contrato é de R$ 1.882.028,45 milhão, sendo que R$ 941.014,22 mil, recursos do Governo do Estado; a outra metade é contrapartida do município. De acordo com o Governo do Estado, o repasse do aporte financeiro feito pela Agehab será dividido em duas parcelas de R$ 470.507,11 mil. “Agora nós vamos conseguir atender as famílias mais carentes da região através desse recurso que está sendo viabilizado ao município. Tal trabalho é especial para nós da autarquia, pois através do mesmo qualificamos mais moradias para nossa população”, disse Maria do Carmo.

Também estiveram presentes na assinatura o vice-prefeito de Alcinópolis, Valter Dias de Souza, o secretário municipal de assistência social, Aloísio Martins Pereira, e o membro do Conselho de Habitação e coordenador de convênios, Lucimar de Souza Rocha.