Edemir Rodrigues Porto Murtinho

Para dar suporte aos empreendimentos de transporte rodoviário e hidroviário, o contorno rodoviário de Porto Murtinho foi concluído pelo Governo do Estado, em um investimento total de mais de R$ 25 milhões.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, essa e outras obras estruturantes vão potencializar as riquezas de Mato Grosso do Sul. A pavimentação de 7,19 km paralelamente ao dique de prevenção às cheias interliga a BR-267 aos portos, tirando o tráfego pesado da área central.

De acordo com a assessoria, Reinaldo explicou que entre as PPIS (Programa de Parcerias de Investimentos), definidas como prioritárias pelo Governo Federal, estão obras que também beneficiam o Estado.

Com o contorno rodoviário de Porto Murtinho, o Estado consolida o projeto de expansão da capacidade portuária e de incremento da hidrovia, que se transforma em importante rota para escoamento da produção, via portos da Argentina e do Uruguai, ao resto do mundo.

O acesso conta com faixas de rolamento de 3,5 metros de largura e acostamentos de 2,5 metros. A estrutura atende aos portos FV Cereais e da APPM (Agência Portuária de Porto Murtinho), em operação, e às futuras instalações alfandegárias e de descarga.