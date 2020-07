Tamanho do texto

Divulgação Consumidor pode descartar óleo de cozinha usado em 11 pontos de Campo Grande

Consumidores já podem descartar óleo de cozinha usado em 11 lojas da rede de supermercados Comper, em Campo Grande. Essa é uma iniciativa do Programa De Olho no Óleo, uma parceria entre a Águas Guariroba, a rede Comper e a Katu Oil. O objetivo é conscientizar sobre a coleta e o descarte correto do óleo de cozinha utilizado nas residências.

Cada loja conta com placas incentivando os clientes a depositarem o óleo em garrafas para depois o descartarem nos pontos de coleta instalados pela Águas Guariroba nos estacionamentos das 11 lojas Comper. O formato dos pontos é de uma grande garrafa, com capacidade para 200 litros cada. A coleta do óleo será feita pela empresa Katu Oil e a estimativa é de que o projeto recolha aproximadamente de 500 a 600 litros de óleo usado por mês.

Após recolhido, o óleo descartado nos pontos de coleta será encaminhado para a Agroindustrial São Francisco, indústria que fabrica rações animais em Campo Grande.