Conheça as rotas alternativas para não se atrasar

Diogo Gonçalves

Neste sábado (2), por conta das obras de drenagem da segunda etapa do Programa Reviva Campo Grande, será interditado totalmente o trecho da Rua Marechal Rondon, entre a 13 de Maio e a Rui Barbosa. A previsão é liberar a via no fim da tarde do mesmo dia.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o acesso ao local será garantido, mas precisará ser feito apenas pelo contrafluxo da Marechal Rondon, entrando pela Rui Barbosa.

Alguns trechos que estão em obras permanecem interditados para o trânsito. São eles:

O cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Rui Barbosa, com previsão de abertura em 30 de outubro; A Rua Pedro Celestino, entre a Pepe Simioli e Eduardo Santos Pereira. A previsão de abertura é no dia 18 de outubro;

E o cruzamento das ruas Trindade e São Cosme e Damião, com previsão de abertura no próximo dia 6, quarta-feira. Agetran informa outras interdições que serão realizadas nos próximos dias para realização de eventos:

Data : 02/10/2021

Evento : Projeto Criança Feliz

Local : Rua Marambaia entre as ruas dos Mariscos e do Porto e Rua Enseada entre as ruas dos Mariscos e do Porto

Horário: 08h00 às 19h00

Evento : Associação Um Só Coração

Local : Rua Jorge Budib com a Rua Pedro Batistote ao número 134

Horário : 16h00 às 19h00

Data: 03/10/2021

Evento : Domingo na 14

Local : Rua 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco; e Rua Barão do Rio Branco entre Av. Calógeras e Rua 14 de Julho

Horário: 06h00 às 22h00

Evento: Passeio Ciclístico

Local : Av. Ernesto Geisel, Rua Santa Helena, Av. Laudelino Barcelos, Av. Bandeirantes, Rua Brilhante, Rua Aporé, Rua 26 de Agosto, Rua Alexandre Farah

Av. Afonso pena, Rua Visconde de Taunay, Rua 26 de Agosto, Rua Orpheu Bais, Rua Tonico de Carvalho e Av. Presidente Ernesto Geisel

Obs.: Transito será liberado imediatamente após a passagem dos participantes.

Horário : 07h30 às 11h30

Evento: Domingo em familia

Local : Av. Afonso Pena entre Av. do Poeta e Rua Ivan Fernandes Pereira no sentido Parque dos Poderes / Centro

Obs.; será feito contrafluxo na pista sentido centro/parque dos poderes

Horário: 07h00 às 14h00