Conclusão do tráfego da interlagos depende do clima

Divulgação/ PMCG

Ao invés desta terça-feira (8), a expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) agora é concluir até sexta-feira (11) a reconstrução do trecho de 30 metros da drenagem, que danificado pela enxurrada da chuva que caiu na última sexta-feira. Devido às chuvas constantes, a Prefeitura de Campo Grande retardou em três dias a previsão de liberação do tráfego na Avenida Interlagos, perto da rotatória Rádio Clube Campo, pista sentido Avenida Costa e Silva.

Provavelmente parte da tubulação já há algum tempo apresentava uma fissura por onde a vazava a enxurrada e a água de uma nascente que escoa pelo local. Com a intensidade das chuvas dos últimos dias e o peso do tráfego de veículos, o asfalto cedeu abrindo um buraco na pista.

De acordo com a assessoria, o ritmo do serviço foi prejudicado, segundo engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, porque até agora também não foi possível retirar o material de aterro. O asfalto cedeu perto de um poço de visita e já na manhã no sábado (5) equipes da Sisep começaram a trabalhar. Foi necessário abrir uma valeta de 4 metros de profundidade para a troca da tubulação de rib loc (feita de plástico) por tubos de concreto. Os tubos serão “envelopados” até a altura da tubulação por pedras e sobre elas será colocado o aterro, a base e a capa. As pedras terão uma função “drenante”, em caso de algum tubo rachar, a enxurrada vai escoar normalmente sem comprometer o aterro e levar junto o asfalto.

Serviço:

Rotas alternativas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa aos motoristas sobre rotas alternativas na região com a interdição na Avenida Interlagos. Quem vem pela Spipe Calarge segue pela rotatória com a Avenida Interlagos até a Rua Assunção, depois segue até Rua Dr.Werneck, por onde a alcançará a Avenida Interlagos no trecho após a interdição. Outra rota para quem vem da Spipe Calarge em direção ao bairro é pegar a Rua Vasco da Gama, Rua Emanuel, Rua Urtigão até o semáforo com a Avenida Interlagos.