Companhia aérea volta a operar em Corumbá

Tamanho do texto

Divulgação Voos

A partir deste domingo (13) a companhia aérea Azul volta a operar em Corumbá, com voos suspensos desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o Aeroporto Internacional reabre para voos comerciais.

De acordo com o Diário Corumbaense, a rota será operada quatro vezes na semana, as passagens começaram a ser vendidas no dia 17 de outubro. Os voos serão operados às segundas, quartas, sextas e domingos, por aeronave Embraer E195-E2, que também terá na rota a cidade de Bonito.

O voo deixará Viracopos às 09h35 (horário de Brasília), chegará em Bonito, já pelo horário de Mato Grosso do Sul, às 10h25, decolará às 11h15, chegando em Corumbá às 12h05. Decola às 12h55, chegando em Campinas às 15h50 (horário de Brasília).

Os voos em Corumbá estavam suspensos desde março, por meio de decreto municipal. O retorno, é resultado de interlocução entre a Prefeitura, por meio da Fundação de Turismo, junto à Diretoria Comercial da Azul Linhas Aéras, e segue os protocolos de biossegurança de prevenção à covid-19.