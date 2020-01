Comerciante é multado por vender peixe capturado na piracema

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Pescado e o freezer foram apreendidos

Polícia Militar Ambiental e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) de Três Lagoas, multaram um comerciante de 42 anos, em R$ 4,3 mil por venda de peixe capturado durante a piracema. Policiais apreenderam 178 kg pescado. Peixe será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

Vários estabelecimentos foram fiscalizados e cumpriam as normas, porém, durante a fiscalização em uma peixaria no bairro Jupiá ontem (30), as equipes da PMA e Imasul localizaram em um freezer, 178 kg de pescado, havendo espécimes de peixes nativos das espécies Piapara e Piau, que estavam sendo comercializados, alguns visivelmente “frescos” e outros descaracterizados, por retirada de cabeça e sem escamas, os quais tinham sido capturados recentemente durante o período proibido.

O pescado e o freezer foram apreendidos, conforme a PMA. O autor residente no bairro de Jupiá em Três Lagoas, foi autuado administrativamente e multado em R$ 4,3 mil. Ele também responderá por crime ambiental de comercialização de produto da pesca predatória. Se condenado pelo crime, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.