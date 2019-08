Com o tema “Jesus é a resposta”, marcha espera 115 mil pessoas

Divulgação Fieis andaram a pé pelas principais ruas da Cidade em nome

A Marcha Para Jesus traz neste ano o tem “Jesus é a resposta”, e faz parte da comemoração dos 120 anos de Campo Grande. Organizado pelo Conselho de Pastores de Campo Grande, a expectativa é de um público superior a 115 mil pessoas, de vários municípios de Mato Grosso do Sul.



A concentração começará às 14h na Praça do Rádio Clube, com apresentações de artistas regionais. Logo depois em caminhada, eles vão seguir pela Via Parque, entre Afonso Pena e Avenida Mato Grosso, para o encerramento com show gospel das bandas nacionais Trazendo a Arca, Discopraise e Kemuel.