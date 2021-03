Com novo recorde, Mato Grosso do Sul passa de quatro mil mortes por covid-19

Mato Grosso do Sul bateu um novo recorde e teve 70 mortes por covid-19 registradas em 24 horas. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta sexta-feira (26) já são quatro mil mortes.

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente



Neste mesmo periodo Estado também teve 1.527 novos casos de infecção. Ao todo, MS soma 208.495 infectados, 190.322 recuperados, 1.144 pessoas estão internadas, sendo 656 em leitos clínicos e 488 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 660.931 casos notificados, 439.819 descartados, 3.413 amostras em análise no Lacen-MS e 9.204 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.



O índice de ocupação de leitos na macrorregião de Campo Grande, 113% de leitos ocupados. Já a macrorregião de Dourados com 91% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 100% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 100%.



Dos 70 óbitos Campo Grande registrou 31, Corumbá teve cinco mortes, em Dourados e Sidrolândia foram três óbitos, já em Camapuã, Costa Rica, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde do Mato Grosso, Terenos e Três Lagoas registraram dois casos, e nos municípios de Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Aral Moreira, Cassilândia, Chapadão do Sul, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ladário, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru tiveram uma morte.