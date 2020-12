Colaboradores da Santa Casa protestam em favor de 13° salário

Tamanho do texto

Divulgação Santa Casa

Nesta quarta-feira (22) os enfermeiros do hospital Santa Casa de Campo Grande, realizaram uma paralisação, em prol do 13º salário. Durante o protesto, os colaboradores disseram que só retornam após receberem no “mínimo satisfação”.

Mesmo com funcionários parados, os sindicatos dos trabalhadores garantiram que cerca de 40% do efetivo continuam trabalhando para manter os serviços essenciais.

O hospital reforçou que o pagamento está condicionado à liberação de repasse da prefeitura de verba transferida pelo governo estadual de R$ 11 milhões. Em nota explicou, “Esse repasse deve acontecer até amanhã no final do dia, a depender apenas das questões burocráticas da Prefeitura de Campo Grande”.