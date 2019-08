Ciclo de acompanhamento do PGDI encerra em agosto

Divulgação/Portal MS Neste ano alguns desafios sistêmicos foram sanados, possibilitando maior agilidade e eficácia do preenchimento durante a execução da atividade

Encerra dia 30 de Agosto a penúltima etapa do Programa Gestão por Competência, que consiste no acompanhamento do desenvolvimento de cada uma das entregas atribuídas ao Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) dos servidores.



O objetivo desta fase é promover encontros entre o servidor e o gestor para que juntos analisem as entregas planejadas no início do programa, as dificuldades, avanços e expectativas de resultados. De acordo com a responsável pelo programa, Nayara Nascimento, neste ano alguns desafios sistêmicos foram sanados, possibilitando maior agilidade e eficácia do preenchimento durante a execução da atividade.



Para realizar o acompanhamento, acesse https://www.pg.segov.ms.gov.br/softexpert/login. Neste passo não é necessária a validação do servidor, mas o mesmo pode visualizar o registro do feedback no campo “Meu PGDI” dentro do sistema.



Cabe salientar que de acordo com o Decreto 14.719/2017, o órgão central, servidores e gerentes de equipe são corresponsáveis por executar e acompanhar todo processo, zelando pelo cumprimento do cronograma do ciclo. Segundo assessoria a próxima e última fase do ciclo será a Avaliação Individual de Desempenho (ADI), que acontece durante os dias 01 a 15 de novembro, onde o servidor realiza a sua autoavaliação e avaliação do seu gestor imediato.