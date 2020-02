Chuvisca em Campo Grande neste sábado

Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, chove forte no oeste e sul do estado, essa é a previsão para sábado (1), em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura no Estado terá a mínima de 18ºC e a máxima de 35ºC.



Em Campo Grande terá muitas nuvens com chuvisco, a mínima será de 24°C a 29°C. Em Dourados máxima de 29°C e mínima de 25°C, Ponta Porã máxima é de 26°C e a mínima é 26ºC, Corumbá máxima de 30°C e mínima de 25ºC, Coxim máxima de 34°C e mínima de 27°C e Três Lagoas máxima de 30°C e mínima de 26°C.