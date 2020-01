Chuvas intensas assustam sul-mato-grossenses

Divulgação Chuvas intensas devem continuar no Estado durante o fim de semana, segundo o CEMTEC

O dia tem sido de chuva em diversas regiões do Mato Grosso do Sul, com temporais em algumas áreas, nesta sexta-feira (17).



Em Campo Grande, pancadas de chuva chegaram em algumas regiões, ocasionando até alagamento em algumas ruas, na região norte. É previsto ainda, segundo o INMET, chuvas isoladas de noite. É possível ter outros alagamento, necessitando de atenção.



O INMET ainda aponta pancadas de chuva para as demais regiões do Estado, como lcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Água Clara.



Segundo o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima no MS) as chuvas devem ser intensas no Estado até dia 22, terminando a semana com uma estimativa de 100 à 150 milímetros acumulados.