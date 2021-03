Chove em todo o MS neste sábado

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News

Neste sábado (20) a previsão é instável para Mato Grosso do Sul, em Campo Grande pela manhã a previsão é de sol e aumento de nuvens, já no período da tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 94%.

As temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 21°C e máxima de 32°C. Em Campo Grande a variação está estimada entre 21°C a 30°C. Em Dourados máxima de 31°C e mínima de 21°C, Ponta Porã máxima é de 29°C e mínima de 20°C, Corumbá máxima de 29°C e mínima de 22°C, Coxim máxima de 31°C e mínima de 21°C e Três Lagoas máxima de 32°C e mínima de 22°C. Previsão de alta probabilidade de formação de arco-íris em Campo Grande.