Cerca de 60 cães e gatos estarão para adoção em feira na Capital

Reprodução Ação é voltada para interessados nos animais com responsabilidade

Acontece uma feira de adoção com cerca de 60 cães e gatos neste sábado, em Campo Grande. Entre os pets, tem opções de animais filhotes e adultos.

A feira acontece na sede do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), na Avenida Senador Filinto Müller, 1601, a partir das 8h.



A maioria dos animais que estão para adoção foram resgatados por equipes do CCZ ou mesmo populares, que os levaram até a instituição. Tanto os cães quanto os gatos passaram por exames para avaliar a saúde antes de serem adotados.



A finalização da feira será as 17h, para adotar um é necessário estar com o documento de identificação e ser maior de 18 anos.



Ao adotar um dos animais, será entregue uma um documento, carimbado e assinado por veterinário, onde está explicado quais são os cuidados que o adotante deve tomar com o cachorro ou gato que escolhido.