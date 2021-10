Divulgação/PMCG Inauguração do Centro Municipal de Interpretação de Libra é inaugurado

Centro Municipal de Interpretação de Libras (CMIL), foi inaugurado nesta quinta-feira (30). O espaço, que funcionava de forma remota desde junho, está instalado na sede da SDHU. O Centro permite que pessoas com deficiência auditiva ou surda tenham acessibilidade em quaisquer serviços públicos de Campo Grande.

“Campo Grande é a terceira Capital do país que agora disponibiliza para sua comunidade, um Centro Municipal de Interpretação de Libras para aqueles que têm deficiência auditiva ou é surdo. Em uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, pensa o que isso pode causar de inclusão? Já são em torno de cinco atendimentos ao dia”, disse o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) em discurso durante a inauguração.

Ficam disponíveis quatro profissionais intérpretes de libras com três tipos de atendimentos: o presencial, in loco e eventos. No presencial o atendimento é realizado no Centro Municipal de Interpretação de Libras, localizado na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Conforme a Prefeitura da Capital, para Para eventos, os intérpretes estão disponíveis para ações realizadas por unidades e órgãos municipais, organizações da sociedade civil, associações, instituições e entidades sem fins lucrativos que atuam diretamente no atendimento de pessoas surdas. O CMILCG não presta atendimento a nenhuma demanda de cunho privado. Os atendimentos são voltados somente a atender as necessidades do cidadão no âmbito de serviços públicos em Campo Grande.

A data escolhida para o lançamento do CMIL foi para homenagear o Dia Municipal do Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras, instituído e publicado em Diário Oficial pela prefeitura no último dia 08 de setembro (Lei n. 6.6667 – Diogrande 6.407).

Serviço

Tanto in loco, quanto em eventos, é necessário fazer agendamento prévio de no mínimo 15 dias úteis, por via de agendamento documental. O funcionamento do Centro Municipal de Libras é de segunda a sexta, das 07:30 às 11h/ 13h às 17:30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2020 – 1181.