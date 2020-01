Cedidos pelo Governo de MS imóveis vai beneficiar três municípios

Tamanho do texto

Divulgação Públicação aconteceu na última segunda-feira

Três imóveis do Governo de Mato Grosso do Sul vão beneficiar os municípios de Chapadão do Sul, Bela Vista e Mundo Novo. Os três extratos de Termo de Cessão de Uso de Imóvel foram publicados nesta segunda-feira (27).

Os termos foram assinados no dia 23 de janeiro de 2020 pelo titular da SAD, Roberto Hashioka e diretor-presidente da Sanesul, Walter B. Carneiro Jr; prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug e prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda Benites, respectivamente.

Segundo a públicações o termo firmado com Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) possibilita o uso parcial de um imóvel de Mundo Novo com área de 271,12m² para a construção de estação elevatória de esgoto.

A segunda cessão foi firmada com o município de Chapadão do Sul, permitindo que a Escola Estadual Augusto Krug Netto seja utilizada para a ampliação do atendimento da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade.

Já o último extrato é referente a cedência de uso de imóvel à Prefeitura de Bela Vista, visando o funcionamento e desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação no local disponibilizado.