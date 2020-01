Capital recebe três locais para coleta de resíduos

Divulgação/ PMCG

Três áreas de coleta de resíduos estão sendo montadas pela Prefeitura de Campo Grande nesta terça-feira. A ação faz parte do mutirão de limpeza da cidade, que acontecerá nesta quarta-feira (22).



Os locais de transbordo estão no Bairro Nova Campo Grande, Núcleo Industrial e no Altos do Panamá. Ao todo são 10 dias para a população deixar os resíduos que serão coletados posteriormente para descarte.



A ação faz parte das ações preventivas de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deve mobilizar aproximadamente 150 trabalhadores, além de caminhões e máquinas.



Dentre as coisas que serão coletadas estão sofás, fogões, pias, vasos sanitários, televisores, máquina/tanquinhos, tanques de lavar roupas, armários de aço, guarda-roupas, carrinho de mão e pias de cozinha. Não haverá limpeza de terrenos baldios, as equipes do Sisep só atuarão nas áreas públicas.



Também foi informado que juntamente com o trabalho de limpeza, a guarda municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana estarão na região para flagrar eventuais descartes irregulares. Na entrada das áreas de transbordo, guardas do pelotão ambiental não irão permitir a entrar de resíduos fora da lista dos ‘coletáveis’.