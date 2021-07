Capital esgota 1ª dose e abre calendário só para segunda dose

karine Matos/PMCG

Neste sábado (31) a vacinação contra a Covid-19 é exclusiva para quem precisa receber a dose de reforço, pois nos últimos três dias, mais de 28 mil pessoas foram vacinadas em Campo Grande e todas as vacinas recebidas nas duas últimas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde para aplicação da primeira dose foram utilizadas.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), devem receber a segunda dose quem tomou a Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 05 de julho, quem se vacinou com a Astrazeneca até o dia 28 de maio ou com a Pfizer até o dia 31 maio. Mais de 20 pontos de imunização estarão abertos durante todo o dia.

O Município recebeu entre quarta (28) e quinta-feira (29) aproximadamente 37,5 mil doses de vacinas, sendo 15,7 mil para primeira dose e 21.800 destinadas à segunda dose. De acordo com a assessoria, desde o dia 19 de janeiro, Campo Grande já aplicou 763 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Conforme dados do “Vacinômetro”, até o momento 450,4 mil pessoas receberam a primeira dose, o equivalente a 49.71% de toda a população campo-grandense. Destas, 313,2 mil já se vacinaram com as duas doses ou dose única, o que representa uma cobertura vacinal de 34.57%.