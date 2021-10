Cândice Arosio toma posse como procuradora-chefe do MPT

Divulgação/MPT-MS Procuradora Cândice Arosio

Procuradora Cândice Gabriela Arosio tomou posse como chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), cargo que lhe confere a gestão administrativa, financeira e de pessoal, além da representação política da unidade no âmbito estadual, nesta segunda-feira (4). A procuradora Simone Beatriz Assis de Rezende será a vice-procuradora-chefe.

Cândice Arosio foi reconduzida ao cargo de procuradora-chefe em uma eleição por aclamação, durante reunião ordinária do colégio de procuradores do MPT-MS, realizada no dia 12 de agosto."É com imensa honra e senso de responsabilidade que inicio esse próximo biênio à frente da chefia do MPT-MS, ao lado de todo colégio de procuradores e corpo de servidores que formam a equipe da regional. Nossa missão constitucional de defesa dos interesses da sociedade nas relações trabalhistas seguirá sendo fielmente cumprida, em um constante movimento de escuta e diálogo com a sociedade e com os órgãos parceiros, mesmo diante de todas as dificuldades que permeiam nossa realidade no momento", pontua Cândice.

A solenidade ocorreu durante a 1ª Reunião Ordinária do Colégio de procuradoras-chefes e de procuradores-chefes, na sede da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT), em Brasília, e foi restrita apenas aos novos empossados, respeitando as determinações das autoridades sanitárias para a pandemia de covid-19. Conforme a assessoria, foi utilizado um local adaptado para realização de reuniões e audiências presenciais, estabelecendo o distanciamento social com barreiras de proteção entre os participantes, além do uso obrigatório de máscaras e a disponibilização de álcool em gel.

As procuradoras e procuradores-chefes irão conduzir a gestão das regionais pelos próximos dois anos (biênio 2021-2023), a contar do dia 1° de outubro de 2021. A portaria de nomeações, nº 1.305/2021, foi publicada no dia 28 de setembro.