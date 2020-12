Campo Grande tem 411 novos casos de covid-19

Campo Grande registrou 441 novos casos de covid-19 e 15 mortes nesta segunda-feira (21).Em 24 horas, Mato Grosso do Sul teve 726 novos registros e 26 óbitos. “Façam as confraternizações só com pessoas que residem na sua casa. Não recebam ninguém de fora. Porque ao fazê-lo corremos o risco de em janeiro sermos as pessoas que precisam de um leito hospitalar. Estamos em um patamar elevado de óbitos. No sábado tivemos 23, no domingo 19 e hoje anunciamos 26 óbitos. Chegamos a 2077 óbitos no Mato Grosso do Sul”, disse o secretário da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende.

Divulgação/SES Dados são divulgados diariamente

A taxa de ocupação de leitos de UTI nas 4 macrorregiões de MS é de: 111% em Campo Grande, 90% em Dourados, 65% em Três Lagoas e 66% em Corumbá, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde. MS tem 658 pacientes internados. Destes 362 estão em leitos clínicos (222 públicos e 140 privados) e 296 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 209 estão em leitos públicos e 87 em privados. O Estado ao todo soma 122.187 casos confirmados, 106.259 recuperados, 2.007 mortes, 429.071 casos notificados, dos quais 306.766 foram descartados. Há 3.812 testes em análise no Lacen e parceiros e 6.306 casos sem encerramento pelos municípios.

As 26 mortes foram 15 na Capital, Dourados (4), Aquidauana (2), Aral Moreira, Batayporã, Bonito , Dois Irmãos do Buriti e Maracaju, todos uma morte cada. As cidades que registraram mais casos são Campo Grande 411, Dourados (74), Itaporã (25), Corumbá (17) e Ribas do Rio Pardo com 16, entre outros locais.