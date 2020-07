Campo Grande recebe R$ 5,8 milhões para asfalto novo em ruas e avenidas

ms.gov.br Capital recebe R$ 5,8 milhões para asfalto novo em ruas e avenidas

O Governo do Estado garantiu repasse de R$ 5,8 milhões para a Prefeitura de Campo Grande recuperar ruas e avenidas de todas as regiões da cidade: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussú, Lagoa, Prosa e Segredo.

Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), foram feitos dois repasses à prefeitura, um de R$ 3 milhões e outro de R$ 2,8 milhões.

O repasse faz parte do programa “Juntos por Campo Grande”, lançado em 2017 pelo governador Reinaldo Azambuja para destravar R$ 180 milhões em obras na Capital de Mato Grosso do Sul. Na prática, o Governo do Estado firmou diversos convênios com a Prefeitura de Campo Grande para garantir o andamento de obras que tinham recursos federais, mas estavam paralisadas por falta de verba municipal.