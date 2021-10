Campo Grande ocupa o 6º lugar entre as capitais que mais geraram empregos

Divulgação/ Portal MS

Campo Grande ocupa o 6º lugar entre as Capitais do país que mais criaram novos postos de trabalho, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho no último dia 29. De janeiro de 2021 até agosto foram mais de 11 mil, registrando mais contratações do que demissões e percentual de variação de 5,84%.

O levantamento também apontou que a Capital está em crescente desenvolvimento já que todos os setores econômicos apresentaram saldo positivo, são 11.531 novos postos de trabalho formal, do total de 197.586 do estoque de referência RAIS/2020.

De acordo com o índice referente ao mês de agosto desse ano, Campo Grande gerou 9.623 admissões, apresentando saldo positivo de 1.195 postos de trabalho. O setor econômico que mais gerou empregos continua sendo o de Serviços com 681 postos. Esta realidade era diferente no mesmo período do ano passado, o setor de serviços foi um dos mais prejudicados pelo impacto da pandemia, tendo um saldo na época de 153 postos e ficava na segunda posição.

“Isso mostra sem sombra de dúvidas a retomada do crescimento, os empresários entenderam que todas as medidas de segurança que o poder público adotou foram positivas e obviamente que a confiança no mercado é retomada. São números expressivos que nos fazem crer que para esse final de ano teremos resultados ainda melhores a se considerar as contratações de final de ano e o décimo terceiro do servidor municipal, que certamente será uma injeção de ânimo para o comércio local”, comenta otimista o diretor-presidente da Funsat Luciano Martins.