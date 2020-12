Campo Grande e Dourados estão no limite de ocupação de leitos

ms.gov.br Secretário da SES Geraldo Rezende

Duas macrorregiões de Mato Grosso do Sul operam no limite da ocupação de leitos com as internações resultantes do agravamento dos casos de coronavírus em Campo Grande e em Dourados. “Estamos vivendo uma superlotação nos hospitais. Estamos trabalhando ativamente para aumentar o número de leitos, mas precisamos do apoio de toda a população. Hoje é o dia 1 do decreto que define o toque de recolher para as 22h”, ressalta o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende.

Atualmente, na macrorregião de Campo Grande, a ocupação global de leitos UTI SUS atinge 99% e em Corumbá está em 100%. A situação também é alarmante na macrorregião de Dourados, com ocupação de 81% e em Três Lagoas, de 80%.

O Governo do Estado está trabalhando incansavelmente para disponibilizar novos para atendimento às vítimas da Covid-19, em todo o Estado. Porém, ele reforça que nada disso será suficiente se as administrações municipais e a população não colaborarem adotando as medidas de segurança. Ele reforçou que a partir desta segunda-feira, dia 14, entra em vigor, em todo o Mato Grosso do Sul, o toque de recolher entre 22h e 5h.

Dos 113.981 casos confirmados, 98.556 estão sem sintomas e já estão recuperados, 13.476 ativos, e destes 643 estão internados. Os municípios com maior número de casos novos são Campo Grande com 319, Dourados com 89, Amambai 42 e Chapadão do Sul com 32 novos casos, conforme a SES. Em tratamento, 12.833 pessoas estão em isolamento domiciliar e 643 pessoas estão internadas, sendo que 376 estão em leitos clínicos (227 pelo SUS e 149 pela rede privada); em estado mais grave 267 pessoas estão internadas em UTI sendo 181 pelo SUS e 86 pela rede privada.

Serviço

Lembrando que os exames para diagnóstico da doença podem ser agendados pelo telefone 0 800 647 0911.