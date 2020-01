Campanha do CCZ conscientiza para combate aos escorpiões

Divulgação/ PMCG Calor e chuvas são o melhor clima para reprodução dos escorpiões

Campanha contra escorpiões em lares continua em Campo Grande. O Centro de Controle a Zoonoses (CCZ) agora está divulgando formas de manter o animal peçonhento longe das moradias campo-grandenses.



Agentes do CCZ estiveram, na última sexta-feira (24), nos bairros Jardim Panamá, Zé Pereira e Vila Alba. Fazendo vistorias e passando informações para a população.



Segundo a instituição, baratas e outros insetos atraem o escorpião, uma vez que fazem parte do seu cardápio.As principais orientações são quanto ao manejo do ambiente, limpeza, organização de materiais e desinsetização em alguns casos.



Ao todo, em 2019, foram registrados 742 acidentes escorpiônicos. Também é recomendado para espantar esses animais, a limpeza de terrenos, lugares amontoados podem servir de moradia para eles.



Contato



Para quem notar o aparecimento constante destes animais, é recomendado que solicitar uma inspeção do CCZ na residência. Seja via telefone pelo número: 3313.5026 ou comparecendo a uma unidade da instituição.