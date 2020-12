Campanha de natal do TJMS encerra em poucos dias

Divulgação/TJMS TJMS

Está faltando poucos dias para encerrar as doações da Campanha de Natal 2020 do Pacijus, ainda existem idosos, crianças e adolescentes aguardando um padrinho ou madrinha para realizar seu sonho de Natal. Com apenas R$ 50 você pode apadrinhar um idoso que está em acolhimento em cidades de MS. Também com apenas R$ 70, também é possível apadrinhar a cartinha de uma criança. Com estes valores já estará contribuindo para um Natal mais feliz para crianças, adolescentes e idosos que estão em acolhimento ou fazem parte de projetos sociais em 33 comarcas do interior e na Capital.

Para participar é muito fácil basta acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus e escolher alguém. Você deve depositar ou fazer uma transferência bancária para a conta do Pacijus/Amamsul no Banco Sicredi: 748 - Agência 0911 e Conta-corrente 56741-4, com o CNPJ 03978517/0001-48. Todos os recursos recebidos nesta conta bancária serão destinados para aquisição dos presentes indicados pelo padrinho.

Quase todos os idosos foram apadrinhados, restando apenas 111, mas 135 crianças ainda esperam por um pressente de Natal, conforme a assessoria. Neste ano, por conta da pandemia de Coronavírus, a logística de entregas foi impactada, por isto é muito importante que os moradores das 33 comarcas do interior apadrinhem as pessoas de suas cidades.

Confira onde estão os 111 idosos e 135 crianças e adolescentes participantes:

- Amambai: 2 crianças / 16 idosos

- Anastácio: 1 criança

- Aparecida do Taboado: 2 crianças

- Aquidauana: 13 idosos

- Aral Moreira: 1 criança

- Bela Vista: 1 criança / 3 idosos

- Bandeirantes: 4 crianças

- Brasilândia: 3 crianças / 11 idosos

- Camapuã: 1 criança / 4 idosos

- Campo Grande: 101 crianças / 15 idosos

- Caracol: 3 idosos

- Coronel Sapucaia: 10 idosos

- Corumbá: 9 idosos

- Eldorado: 6 idosos

- Dourados: 2 crianças

- Inocência: 1 criança / 9 idosos

- Juti: 1 criança

- Miranda: 1 criança / 8 idosos

- Paranaíba: 9 crianças

- Ponta Porã: 1 criança / 1 idoso

- Ribas do Rio Pardo: 1 criança

- Rochedo: 3 idosos

- Selvíria: 3 crianças

- Sidrolândia: 4 crianças

- Sonora: 2 crianças