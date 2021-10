Campanha de multivacinação funciona normalmente nesta sexta-feira

Divulgação/PMD

A campanha de multivacinação e atualização de caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos seguirá normalmente no feriado desta sexta-feira (08). Ao todo serão 19 pontos de vacinação que estarão abertos das 7h30 às 17h.

Como as unidades não fecharão no horário do almoço, os pais e responsáveis poderão ir até um destes locais enquanto estão fazendo o intervalo para suas refeições e confirmar se não há nenhuma dose em atraso.

A atualização da caderneta garante que vírus que alguns vírus já extintos em território nacional não voltem a circular, como é o caso do sarampo, que dois anos após a doença ser considerada erradicada, voltou ter casos registrados no país. No ano passado foram registrados cinco casos confirmados desta doença no município, o que já caracteriza o retorno da circulação do vírus.

Doses disponíveis na campanha multivacinação

BGC

Hepatite B

Poliomielite (VIP – inativada)

Poliomielite (VOP – atenuada)

Rotavírus Humano G1P1

Pentavalente

Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C (conjugada)

Febre Amarela

Tríplice Viral

Tetraviral

Hepatite A

DTP

Difiteria e Tétano (dT)

HPV

Pneumocócica 23-valente

Varicela

Influenza

dTpa (apenas para gestantes)

Locais e horários de vacinação

7h30 às 17h

Lagoa

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Imbirussu

USF Silvia Regina

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

Bandeira

USF Itamaracá

USF Moreninha

UBS Universitário

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Los Angeles