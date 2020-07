Campanha “Compre de MS” incentiva consumo de produtos locais

Anderson Ramos/Capital News Campanha foi lançado nesta semana

Nesta semana o Sistema Fiems e o Sebrae/MS lançaram a campanha “Compre de MS”. “Precisamos proteger os empregos gerados pela indústria e pelo comércio de Mato Grosso do Sul. O intuito é fazer com que a sociedade perceba que, comprando os produtos locais, estaremos aumentando a capacidade de geração de empregos e mantendo os empregos já existentes”, disse o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Sérgio Longen.

Iniciativa visa estimular a população a comprar produtos produzidos pelas indústrias e o comércio sul-mato-grossenses, como forma de conter efeitos econômicos da crise relacionada à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Conforme a assessoria ao comprar produtos locais, a população contribui para que as indústrias e estabelecimentos comerciais mantenham sua atividade econômica, fomentando o desenvolvimento do Estado, e principalmente, preservando empregos e renda em um momento delicado para a economia mundial.

“Já vínhamos de um período de recessão nos últimos anos, então dificilmente as empresas têm caixa para suportar este momento. Precisamos do apoio da sociedade. O cidadão pode fazer uma coisa muito importante: comprar do pequeno. Ajude o pequeno empresário que está próximo de você, ajude essa pessoa a continuar gerando emprego, valorizando seu bairro e a sua cidade”, disse o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça. Ele ainda complementa dizendo que ao comprar produtos de empreendimentos locais faz com que o dinheiro circule no Estado. Neste sentido, o Sebrae também está com a campanha “Compre do Pequeno”, que incentiva a compra dos produtos e serviços produzidos pelos pequenos negócios.