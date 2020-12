Brasil se aproxima de 7 milhões de casos de Covid-19

Brasil tem 6.674.999 pessoas infectadas por Covid-19, desde o inicio da pandemia. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, em 24 horas foram registrados 51.088 novas infecções e 842 mortes.

Divulgação/Ministério da Saúde Dados são divulgados diariamente



Há 642.131 pacientes em acompanhamento e 5.854.709 pessoas já se recuperaram. Os estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (43.282), Rio de Janeiro (23.270), Minas Gerais (10.345), Ceará (9.738) e Pernambuco (9.186). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (737), Roraima (744), Amapá (834), Tocantins (1.187) e Rondônia (1.610).



Em Mato Grosso do Sul são 107.235 casos confirmados de Covid-19, 1.852 mortes, 92.432 já estão recuperados, 400.042 casos notificados, sendo 284.810 foram descartados. Há 2.627 testes em análise no Lacen e 5.370 casos sem encerramento pelos municípios.