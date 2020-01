Bonito receberá investimentos em rodovias e vôos

Chico Ribeiro/ MSGOV Reunião a respeito de investimentos em Bonito, com o governador Reinaldo Azambuja

Foram traçadas metas de investimentos em infraestrutura para expansão turística na cidade de Bonito neste ano. A atenção deve ser voltada para o tráfego para a região, tanto por rodovias, quanto por vôos.



As decisões foram divulgadas em uma reunião com representantes do turismo de Bonito e o governador Reinaldo Azambuja, que aconteceu nesta quarta-feira (29).



Entre as vias que devem receber investimentos, a MS-382 é prioridade. O projeto requer a pavimentação de 7,88 quilômetros da rodovia, entre Bonito e a Gruta do Lago Azul e a revitalização dos 52 quilômetros entre Guia Lopes da Laguna e Bonito será iniciada neste ano.



Outra que já está com o projeto pronto é a MS-345, entre Bonito e Anastácio, com a pavimentação prevista para acontecer até 2022. Entre Bonito e Campo Grande, o trecho da MS-345, a partir do entroncamento com a BR-419 em Anastácio, conhecido como Estrada do 21, também pode ganhar melhorias. A via facilita o deslocando de vans e ônibus de turistas que chegam ao Estado pelo aeroporto da Capital.



O governador Azambuja também ressaltou que o Governo do Estado trabalha para ampliar o número de vôos comerciais no aeroporto da cidade. O aeródromo de Bonito já recebeu melhorias de pista de pouso e decolagem no ano passado, agora a intenção é implantar o sistema PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), que possibilitará a utilização do aeroporto por aeronaves de grande porte.