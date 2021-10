Bitto Pereira confirmou a candidatura nesta quinta-feira

Tamanho do texto

Divulgação O candidato à presidência Bitto Pereira e a vice-presidente Camila Bastos

Foi oficializado na quinta-feira (05) a candidatura do advogado Bitto Pereira à presidência da Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS). A vice-presidente será a advogada Camila Bastos.

O grupo que apoia Bitto é nomeado como “Mais OAB” e pretende manter a instituição presente perto dos advogados, trabalhando de portas abertas e levando muito amparo à classe.

Na data, o lançamento da chapa Mais OAB contou a adesão de grande número de advogados e apoiadores na Capital e também em algumas subseções.

Atualmente, Bitto é conselheiro federal da OAB e vice-presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA) nacional. “Vamos trabalhar para defender as prerrogativas dos advogados. Sempre estivemos presentes dos advogados, e assim continuaremos”, discorreu Bitto.

Composição: Além de Bitto(Luís Cláudio Alves Pereira) na presidência, a chapa Mais OAB terá a advogada Camila Bastos como vice-presidente.

O secretário-geral será Luiz René Gonçalves do Amaral, a secretária-geral adjunta será Janine Delgado e o diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira.

Os conselheiros federais da chapa de Bitto Pereira são o atual presidente da OAB, Mansour Elias Karmouche e os advogados Andrea Flores e Ricardo Souza Pereira.

A formação da chapa respeita a iniciativa apoiada e aprovada por Bitto no conselho federal da OAB: a paridade entre homens e mulheres na composição.

A chapa de Bitto Pereira conta com apoio do conselheiro federal da OAB, Ary Raghiant Neto, e de e de importantes lideranças da advocacia de MS, como Lauane Volpe Camargo, Vladimir Rossi Lourenço, Ricardo Pereira, entre outros.

“Bitto contempla Capital e interior em uma chapa muito consistente, respeitando a paridade de gênero, as cotas. Uma pluralidade que a Ordem merece”, disse o atual presidente, Mansour Karmouche.

Expectativa - Bitto Pereira contou estar confiante com o apoio recebido na pré-campanha, e espera estar ainda mais ao lado dos advogados. “Estamos dispostos a levar nossas propostas aos advogados e, muito mais que isso, queremos estar presentes com todos os colegas, em todas as ocasiões”.

O advogado também já foi presidente da Comissão da Jovem Advocacia de MS e do Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul, e tem uma carreira, desde o início, ligada à jovem à advocacia, repleta de serviços prestados à classe.

Confira a formação da chapa Mais OAB:

Presidente: Luís Claudio Alves Pereira (Bitto).

Vice-presidente: Camila Cavalcante Bastos.

Secretário-geral: Luis René Gonçalves do Amaral.

Secretária-geral adjunta: Janine Antunes Delgado.

Tesoureiro: Fábio Nogueira Costa.