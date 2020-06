Beneficiários do Bolsa Família NIS 9 recebem nesta segunda

Anderson Ramos/Capital News Agência da Caixa no centro de Campo Grande

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS), final 9, recebem nesta segunda-feira (29) a terceira parcela do auxílio emergencial. Os repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário habitual do programa até 30 de junho.

Confira o calendário

NIS 1: 17 de junho (qua)

NIS 2: 18 de junho (qui)

NIS 3: 19 de junho (sex)

NIS 4: 22 de junho (seg)

NIS 5: 23 de junho (ter)

NIS 6: 24 de junho (qua)

NIS 7: 25 de junho (qui)

NIS 8: 26 de junho (sex)

NIS 9: 29 de junho (seg)

NIS 0: 30 de junho (ter)