Bataguassu recebe dois novos poços de água

Está em processo de licitação um projeto para perfuração de novo poço tubular profundo, o BAT-012, para ampliação do abastecimento de água tratada em Bataguassu. Este poço está planejado para atender o Sistema São João, que hoje é composto por 2 poços com produção total de 67m³/hora, dois reservatórios com capacidade total de 130m³, e atende 2.657 ligações de água.

“O BAT-012 vem para reforçar a produção de água do São João que abastece uma grande região com muitos imóveis. Estávamos aguardando a perfuração desse poço que atenderá a demanda dos bairros São João, Jardim Campo Grande, Santo Antônio e Residencial Modelo II”, explicou o supervisor da unidade Anderson dos Santos.

Recentemente, no dia 02 de dezembro, o Diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro, e o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, se reuniram na sede da empresa para formalizar a destinação de uma área específica para a construção do poço tubular profundo BAT-013, que atenderá o sistema central de Bataguassu. De acordo com a assessoria, este é o segundo poço anunciado pela Sanesul.