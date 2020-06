Bancos e Detran fecham devido feriado nacional

Tamanho do texto

Bancos e repartições públicas como o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não terão expediente nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), devido ao ponto facultativo e feriado de Corpus Christi.

Divulgação Agências fechadas mas serviços online funcionarão

Os feriados de 2020 foram decretados pelo Governo do Estado no início deste ano e o ponto facultativo na última quinta-feira (04).

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, ressalta que, através do site, os clientes podem agendar seu atendimento com horário marcado, sem sair de casa. “Além disso, caso tenham alguma dúvida sobre os prazos ou serviços, temos o canal Fale Conosco disponível para todos. ”, comenta.