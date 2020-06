Auxílio emergencial cumprirá intervalo de 30 dias entre pagamento das parcelas

Nesta semana a liberação total da segunda parcela do auxílio emergencial termina no próximo sábado (13). A terceira parcela prevista para ser quitada em junho, e deve iniciar na próxima semana e conforme a Caixa Federal anunciou no final da última semana, que pretende seguir o mesmo modelo com a liberação nas plataformas digitais e após com um calendério.

Nos últimos dias, a Caixa esclareceu que quem tiver o auxílio liberado receberá as parcelas com intervalo de 30 dias entre elas.

Com a nova lista de processamento, o número de pessoas com o pedido de auxílio emergencial processado subiu de 101,2 milhões para 101,9 milhões. Desse total, 59,2 milhões foram considerados elegíveis, tendo o benefício liberado, e 42,7 milhões tiveram o benefício negado. Até ontem, o total de benefícios liberados estava em 59 milhões, e os negados somavam 42,2 milhões.

Divulgação Bolsonaro afirmou que o valor das próximas parcelas serão menores

E os deutados estudam a liberação da quarta e quinta parcela com valores menores, conforme anunciado na última quinta (4), pelo presidente Jair Bolsonaro.