Autonomia do médico deve ser respeitado no tratamento da Covid-19

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul (CRMMS) voltou a reafirmar sobre o respeito a autonomia dos médicos no tratamento ao coronavírus (Covid-19). “Tanto o CRM/MS quanto o CFM (Conselho Federal de Medicina), entendem que o profissional médico tem conhecimento para decidir qual a melhor opção a ser tomada, averiguando cada caso e decidindo junto com o paciente a utilização ou não do medicamento”, diz a nota da CRMMS.

Conselho ainda relatou que o protocolo foi adotado pela prefeitura de Campo Grande em conjunto com a secretaria Municipal de Saúde, para o combate à Covid-19. O presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS), Maurício Jafar, reafirma que o médico deve ter autonomia pelo que avaliar ser mais apropriado.