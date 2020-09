Aumento no casos de Covid-19 é resultado do feriado

Reprodução/Facebook Secretario Geraldo Resende

Os resultados do Covid-19 elevados verificados nesta semana, segundo o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, são fruto das aglomerações registradas durante o feriado de 7 de setembro, tanto na Capital quanto no interior do Estado. A declaração foi nesta quarta-feira (23), durante a divulgação do Boletim epidemiológico online.

Dos 65.611 casos confirmados, 58.406 estão recuperados, 6001 casos ativos de 457 estão internados. Foram registrados ainda 13 novos óbitos, com idades que variam entre 56 e 91 anos, passando para 1.204 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul e mantendo a taxa de letalidade em 1,8%. O maior número de óbitos foi registrado em Campo Grande - foram 05 óbitos. Anastácio, Batayporã, Corumbá, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas registraram um óbito cada.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 74% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 65%, macrorregião de Três Lagoas 47% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 85% de ocupação.