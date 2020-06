Aulas da Reme continuam suspensas até fim de julho

Divulgação/PMCG Medida foi publicada nesta terça-feira

As aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) continuam suspensas até o dia 31 de julho. Medida foi adotada devido à pandemia ocasionada pela Covid-19 e a chegada do inverno, época em que há maior prevalência e vulnerabilidade às doenças respiratórias e o risco de contaminação aumenta.

Os 108 mil alunos da Reme também contam com a transmissão de aulas gravadas pela TV Reme Campo Grande, parceria com a TV Educativa do Estado. Através do canal 4.2 é possível acompanhar uma programação diária de aulas produzidas com base nos conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além dos conteúdos específicos para as escolas do campo.

A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (30), do Diário Oficial de Campo Grande, por meio do decreto nº 14.369. De acordo com o decreto as escolas continuarão responsáveis em elaborar e disponibilizar para os alunos os cadernos com os conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, além dos cadernos de experiências, direcionados aos alunos do berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os professores continuarão em home office, organizando aulas remotas, desenvolvendo cadernos de atividades e preparando os vídeos explicativos e de atividades complementares, como já vem sendo feito desde o início da suspensão das aulas presenciais. Já os diretores, coordenadores e apoios pedagógicos, além dos administrativos e assistentes, estarão nas unidades escolares, trabalhando em sistema de rodízio, exceto os profissionais que integram o grupo de risco, que permanecerão trabalhando em casa.