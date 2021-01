Atendimentos presenciais são retomados na Agências do Sebrae em MS

Divulgação As unidades estão localizadas em Bonito, Campo Grande, Coxim, Dourados e Três Lagoas

Nesta segunda-feira (11), as unidades do Sebrae no Estado, voltam a atender de forma presencial. Com isso, os empreendedores já podem buscar as agências da instituição, localizadas nas cidades de Campo Grande, Bonito, Coxim, Dourados e Três Lagoas.

O Sebrae/MS alerta que serão seguidos os protocolos de biossegurança, em razão da pandemia de Covid-19, pelas autoridades de saúde. Assim como, o distanciamento social, uso de máscaras e capacidade e horário de funcionamento reduzidos, para evitar aglomerações.

Além dos atendimentos presenciais, a instituição reforça que os atendimentos por canais remotos seguirão normalmente. Os interessados contam com a Central de Relacionamento do Sebrae, no telefone 0800 570 0800, e o WhatsApp (67) 3389-5300.

Os atendimentos aos microempreendedores individuais (MEI), são feitos somente de forma remota, incluindo os serviços Formalização, Alteração, Baixa, Impressão de boletos, Reimpressão de certificados, Regularização, Declaração e Emissão de certidões.

O MEI conta ainda com postos do Sebrae instalados na Prefeitura de Campo Grande (Rua Mal. Rondon, 2655) e na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – Funsat (Rua 14 de Julho, 992). Nestes locais, o horário de atendimento é de 07h30 às 13h30.

Unidades em MS

Campo Grande

Horário de funcionamento: 8h às 13h

Endereço: Av. Mato Grosso, nº 1661

Bonito

Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: R. Cel Pilad Rebua, nº 2480

Coxim

Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: Av. Salgado Filho, 105

Dourados

Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: R. Pres. Kenedy, nº 855

Três Lagoas

Horário de funcionamento: 8h às 12h

Endereço: R. Zuleide Pérez Tabox, nº 826