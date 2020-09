Atendimento no Detran está suspenso em Ivinhema

Assessoria/ Detran Detran Ivinhema

Nesta terça-feira (22) o Detran-MS (Departamento Estadual de Mato Grosso do Sul) suspendeu as atividades na agência do município de Ivinhema, depois que um servidor apresentou sintomas do Novo Coronavírus (Covid-19).

A medida é mais um protocolo de biossegurança que visa frear a disseminação do vírus entre servidores e clientes do Departamento. As atividades devem voltar ao normal na próxima segunda-feira (28).

O diretor adjunto do Detran-MS, Valter Bortoletto, ressalta que há vários serviços disponíveis em formato digital como forma de facilitar a vida dos clientes. Alguns prazos também estão suspensos em função da pandemia e por isso os condutores devem observar a real necessidade de atendimento presencial.

“Caso haja extrema necessidade de atendimento presencial, orientamos aos moradores de Ivinhema que se desloquem até a agência mais próxima. Nesse caso, a do município de Angélica, distante 18 quilômetros de Ivinhema”, salientou.

Os principais serviços, como renovação de habilitação e emissão do documento do veículo, já estão sendo realizados através do novo portal – Meu Detran, evitando assim a necessidade de se deslocar as agências.