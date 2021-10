Atenção proprietários de veículos com placa final zero

Divulgação/Portal MS

Os proprietários de veículos com placa de final zero terão do dia 1° ao dia 31 para efetuar o pagamento da taxa no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Outubro é o último mês do calendário de licenciamento para o exercício 2021.

Vale reforçar que com a modernização dos serviços ofertados pelo Detran-MS a emissão do documento é feita exclusivamente pela internet, no Meu Detran Serviços Digitais.

De acordo com o Detran, para emitir e pagar o licenciamento, basta apenas acessar a aba “Veículos” e na sequência "Baixar CRLV". Em seguida basta inserir o número da placa, renavam do veículo, número e código do CRV (Certificado de Registro de Veículo), além de informar os caracteres de ativação. Após esse procedimento, é fazer o download do licenciamento e imprimir. Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor.