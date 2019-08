Assembleia homenageia tetracampeão de boxe

Luciana Nassar/ ALMS Popó agradeceu a honraria e discursou em plenário

Acelino de Freitas conhecido como Popó, o Tetracampeão mundial, com uma carreira vitoriosa no Boxe. Como amador, foi medalhista de prata nos Jogos Pan Americanos de Mar del Plata, em 1995. Como profissional conquistou 4 títulos mundiais e, detém o recorde de maior sequência de nocautes até chegar a um título mundial.

Popó esteve na Assembleia Legislativa para receber Moção de Congratulação em comemoração aos 20 anos da conquista do seu 1º Título Mundial de Boxe. A homenagem é de autoria do deputado Herculano Borges (Solidariedade).

O atleta possui em seu currículo 43 lutas, com 41 vitórias, sendo 34 por nocaute. “Fico muito agradecido pelo reconhecimento desta Casa de Leis. Foi um longo caminho percorrido até chegar onde estou. As minhas conquistas são referência no ringue, para as famílias e entre os jovens”.