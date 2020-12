Aquário do Pantanal através de projeções vai desejar “Feliz Natal”

Seinfra “Feliz Natal”

No Aquário do Pantanal a partir da próxima sexta-feira (11), projeções de imagens vão desejar “Feliz Natal” aos sul-mato-grossenses. As mensagens serão acompanhadas de trilha sonora, sempre das 19h às 21h30 - para respeitar o toque de recolher que vigora em Campo Grande.

Segundo a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), a ideia é levar as mensagens de fim de ano de uma forma diferenciada em tempos de pandemia e distanciamento social, além de fixar o Aquário do Pantanal como ponto turístico da Capital e de Mato Grosso do Sul.

Aproximar a construção das pessoas é uma das metas do Governo do Estado. Isso desde quando retirou em 2019 os tapumes que isolavam o empreendimento dos olhos de quem passava pelos altos da Avenida Afonso Pena. De acordo com a assessoria, com o andamento das obras em diversas frentes, o Aquário do Pantanal que será entregue pelo Governo do Estado impressiona pela grandiosidade de sua estrutura física e ainda se destaca pelos equipamentos que já estão instalados no local.

Localizado no Parque das Nações Indígenas, principal cartão postal da Capital, o centro de pesquisa contará com 32 tanques da ictiofauna pantaneira (peixes e répteis), mais de 5,4 milhões de litros de água e um sistema de suporte à vida com condições reais do habitat.

Serviço:

As projeções serão realizadas entre 19h e 21h30 dos dois próximos finais de semana: 11, 12 e 13 de dezembro, e 18, 19 e 20 de dezembro. As mensagens também serão repetidas na véspera do Natal, no dia 24 de dezembro, e serão finalizadas no dia 25 de dezembro.