Após 10 anos, UEMS terá vestibular em 2021

Imprensa UEMS Reunião aconteceu na sexta-feira

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) aprovou o retorno do Vestibular para ingresso de alunos nos cursos de graduação da UEMS, após dez anos sem essa forma de processo seletivo.

A reunião realizada por webconferência contou com a participação do Reitor Laércio Alves de Carvalho, a vice-Reitora Celi Corra Neres, professores e coordenadores como conselheiros no CEPE.

A partir de 2021, a Universidade terá três formas de ingresso para os acadêmicos: Processo Seletivo Vestibular; Sistema de Seleção Unificada (SISU); e Processo Seletivo Permanente. O número de vagas por Unidade Universitária, curso, turno, regime de cotas e formas de ingresso, a ser oferecido, a cada Processo Seletivo, será proposto pela Pró-reitoria de Ensino (PROE) e aprovado pelo CEPE. A previsão é que o vestibular seja realizado no dia 06 de fevereiro de 2021.

A vice-reitora da UEMS, Celi Correa Neres, a iniciativa do retorno da realização de vestibular é resultado de uma demanda acadêmica advinda dos docentes da Universidade, dos gestores e também da sociedade sul-mato-grossense. “A UEMS apresenta essa característica de interiorização da educação superior e entendemos que o vestibular dessa forma poderá ser mais uma ferramenta de acesso à Universidade pública aqui no MS, o que na nossa avaliação beneficiará a sociedade sul-mato-grossense”, destaca.

Após uma ampla discussão no CEPE, a decisão do conselho foi amplia a oportunidades para ingresso na UEMS. "Após esta aprovação, o Vestibular da UEMS será mais uma forma de ingresso do aluno em nossa Universidade. Acredito que a retomada desse modelo de processo seletivo, resultará em mais oportunidades para estudantes da UEMS. Esse é um compromisso firmado com a comunidade acadêmica e tenho convicção de que os conselheiros do CEPE farão uma votação assertiva, chancelando essa aprovação", destacou o Reitor da UEMS, professor Laércio Alves de Carvalho.

De acordo com assessoria, com a aprovação do retorno do Vestibular, a UEMS se junta a outras universidades públicas, como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que possuem vagas reservadas para mais de um processo seletivo. Na UFMS 40% das vagas são para o Processo Seletivo Vestibular da UFMS; e na UFGD a porcentagem é de 50% das vagas para vestibular e 50% para ingresso pelo Sisu.