Agehab realiza sorteio de 128 apartamentos em Nova Andradina

Saul Schramm A transparência nos sorteios garante a credibilidade e confiança da população, avalia a diretora-presidente da Agehab

Nesta quarta-feira (09) a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e a Prefeitura Municipal de Nova Andradina realizaram o sorteio de 128 unidades habitacionais do município, utilizando as redes sociais oficiais das instituições, em tempo real, de modo seguro e transparente. As transmissões ao vivo registraram milhares de visualizações e diversos comentários em curto espaço de tempo.

Na abertura, o prefeito municipal, Gilberto Garcia, agradeceu a parceria com o Governo do Estado. “Hoje é um grande dia, considerando que 128 famílias do nosso município terão um Natal especial. Vamos trabalhar com a meta de construir mais 1.000 casas nos próximos quatro anos”.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou que a obra atende a necessidade das famílias do município. “É uma obra maravilhosa que só pode ser realizada com a parceria entre prefeitura, Governo Federal e Governo do Estado que viabilizou essa obra e colocou recursos”.

Ao todo, 2.242 famílias estavam habilitadas. De acordo com a assessoria, dos sorteados, sete famílias eram de idosos, treze de famílias de que façam parte pessoa(s) com deficiência e as demais para os grupos 1, 2 e 3, conforme critérios estabelecidos em lei, além das seis unidades referentes ao atendimento obrigatório para crianças com microcefalia. A previsão é de que a entrega ocorra ainda no primeiro semestre deste ano.