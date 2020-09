Agehab convoca novos selecionados para apartamentos na Capital

Moisés Silva/Portal MS 10% para pessoas com deficiência ou à família de quem faça parte pessoas com deficiência

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou nesta sexta-feira (25), no Diário Oficial do Estado (DOE), edital com lista de desistência e exclusão de pessoas do Programa Minha Casa Minha Vida em Campo Grande e divulgou os nomes dos novos selecionados para a lista principal.

Os beneficiários selecionados fazem parte dos residenciais Jardim Aero Rancho 8, Portal Laranjeiras e Sírio Libanês I, II e III.

Segundo o edital, os substitutos serão convocados para comparecimento na sede da Agehab com data e hora para apresentar a documentação pessoal para comprovação dos critérios constantes da inscrição e habilitação das declarações.

Segundo as regras do programa, 5% das unidades habitacionais serão destinadas para pessoas idosas e 10% para pessoas com deficiência ou à família de quem faça parte pessoas com deficiência.

Para fins de seleção dos candidatos serão observados os critérios nacionais de priorização que são: famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por auto declaração e famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico.