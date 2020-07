Acumulada Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 29 milhões

Divulgação Apostadores podem sonhar com o prêmio

Mega-Sena poderá pagar um prêmio de R$ 29 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2282. O sorteio acontece a partir das 19 horas (de MS), no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, nesta quarta-feira (22). A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Os bilhetes podem ser adquiridos até as 18 horas em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Confira os resultados das últimas Loterias da Caixa:

MEGA-SENA

14 27 35 40 50 55

ACUMULOU!

Concurso 2281 - Sábado, 18 de Julho de 2020

LOTOFÁCIL

0103050709

1011121314

1819202325

6 GANHADORES

Concurso 1995 - Segunda-feira, 20 de Julho de 2020

QUINA

20 25 37 46 79

ACUMULOU!

Concurso 5318 - Segunda-feira, 20 de Julho de 2020

LOTOMANIA

0609102028

3152535557

5960616364

6971788098

ACUMULOU!

Concurso 2092 - Sexta-feira, 17 de Julho de 2020

TIMEMANIA

28 32 34 41 46 58 71

ACUMULOU!

Concurso 1512 - Sábado, 18 de Julho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

02 13 14 22 46 50

2º sorteio

08 26 27 32 34 44

ACUMULOU!

Concurso 2106 - Sábado, 18 de Julho de 2020

DIA DE SORTE

07 08 23 26 29 30 31

1 GANHADOR

Mês de Sorte: Fevereiro

Concurso 331 - Sábado, 18 de Julho de 2020