Acumulada Mega-Sena pode R$ 27 milhões próximo sorteio

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-Sena paga o prêmio principal para quem acertar os 6 números sorteados.

Sem aposta ganhadora o concurso 2.275 da Mega-Sena, acumulou e próximo prêmio estimado é de R$ 27 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 04 - 25 - 36 - 50 - 53./ Sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Conforme a Caixa, a quina teve 51 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 43.339,89. A quadra teve 3.212 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 983,06. O próximo concurso será no sábado (4).

Confira as outras Loterias da Caixa:

MEGA-SENA

02 04 25 36 50 53

ACUMULOU!

Concurso 2275 - Quarta-feira, 1 de Julho de 2020

LOTOFÁCIL

0203040506

1011121315

1617192122

3 GANHADORES

Concurso 1987 - Quarta-feira, 1 de Julho de 2020

QUINA

21 24 30 52 53

ACUMULOU!

Concurso 5302 - Quarta-feira, 1 de Julho de 2020

LOTOMANIA

0104070911

2324303637

4751525659

6567758295

ACUMULOU!

Concurso 2087 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020

TIMEMANIA

03 16 30 39 41 47 61

ACUMULOU!

Concurso 1504 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020

DUPLA SENA

1º sorteio

11 26 28 30 36 44

2º sorteio

01 06 14 23 26 30

ACUMULOU!

Concurso 2098 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020

DIA DE SORTE

01 09 24 25 27 29 30

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Agosto

Concurso 323 - Terça-feira, 30 de Junho de 2020